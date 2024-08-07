Политика Госдеп: Украина не предупреждала о действиях в Курске, они не нарушают политику США

2024-08-07 22:45

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Штаты не получали от Украины предупреждений о каких-либо операциях в Курской области России.

Источник: Миллер сказал на брифинге в среду, 7 августа.

Детали: Миллер подтвердил, что США не получали предупреждений о возможных операциях на российской территории, добавив, что "в том, что Украина не сообщает нам о своей точной тактике перед ее воплощением, нет ничего необычного".

"Это война, которую они ведут. Мы предоставляем им средства и консультируем их. Но когда речь идет о ежедневной тактике, когда речь идет о ежедневных ударах, иногда мы общаемся с ними, иногда – нет. И уместно им самим принимать соответствующие решения", – отметил он.

Представитель Госдепа в то же время уклончиво ответил на вопрос, нарушают ли действия якобы украинских сил в Курске запрет США на удары американским оружием по территории России, подчеркивая, что политика Вашингтона в этом плане не изменилась.

"Отвечу так. Ничего в нашей политике не изменилось, и теми действиями, которые они (украинцы. – Ред.) сейчас предпринимают, они нашу политику не нарушают", – сказал Миллер на брифинге.

Со вторника, 6 августа, россияне сообщают о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. Российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждают, что украинские силы в приграничной зоне.

Правитель России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области "провокацией".

Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Украина имеет право на самозащиту, в том числе и удары по российской территории.

Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.