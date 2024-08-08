Политика МИД Украины отреагировал на разрыв дипломатических отношений со стороны африканской страны Нигер

2024-08-08 15:37

Министерство иностранных дел Украины на фоне решения о разрыве дипломатических отношений со стороны африканской страны Нигера заявило, что отвергает любые обвинения. Ведомство также подчеркнуло, что такие действия являются жестом солидарности с россией, ведущей войну против Украины.

"В Украине приняли во внимание решение властей Республики Нигер от 6 августа 2024 года разорвать дипломатические отношения с Украиной. Приведенные в заявлении представителя правительства этой страны обвинения в адрес Украины не выдерживают никакой критики, безосновательны и не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Украина отвергает какие-либо обвинения в свой адрес в якобы "поддержке ею международного терроризма, нарушении Устава ООН и международного права", подчеркнули в министерстве.

Решение Нигера является жестом "солидарности" с теми, кто избрал путь на сближение с Российской Федерацией, которая уже больше двух лет ведет полномасштабную войну против Украины, считает ведомство.

В МИД подчеркнули, что Россия дестабилизирует международную безопасность и политическую ситуацию, распространяет хаос и конфронтацию во всех уголках мира, включая Африканский континент.

"Досадно, что власти Нигера приняли решение о расторжении дипломатических отношений с Украиной, не проведя никаких расследований инцидента в Мали и не предоставив никаких доказательств, касающихся причин такого шага", - добавили в МИД.

В МИД заявили, что Украина искренне настроена и дальше строить со всеми государствами Африки взаимовыгодные отношения на основе равенства, невмешательства во внутренние дела, уважения к суверенитету и территориальной целостности стран в международно признанных границах и неукоснительного соблюдения международного права, целей и принципов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Посол Израиля прокомментировал передачу Украине систем противовоздушной обороны Patriot

2024-08-08 11:34

Потери рф в войне против Украины уже более чем в 40 раз превысили потери союза в Афганистане

2024-08-08 09:31

Госдеп: Украина не предупреждала о действиях в Курске, они не нарушают политику США

2024-08-07 22:45

роССия уже посчитала, на сколько Украине хватит мобилизационного ресурса, - Буданов

2024-08-07 17:37

Еще новости в разделе "Политика"

документ Мексику призвали арестовать путина, если он приедет на инаугурацию

2024-08-08 16:05

МИД Украины отреагировал на разрыв дипломатических отношений со стороны африканской страны Нигер

2024-08-08 15:37

США пригрозили Турции "последствиями", если страна не ограничит экспорт товаров военного назначения на россию

2024-08-08 08:26

Госдеп: Украина не предупреждала о действиях в Курске, они не нарушают политику США

2024-08-07 22:45
Все статьи раздела "Политика"

Политика

документ Мексику призвали арестовать путина, если он приедет на инаугурацию 2024-08-08 16:05
МИД Украины отреагировал на разрыв дипломатических отношений со стороны африканской страны Нигер 2024-08-08 15:37
США пригрозили Турции "последствиями", если страна не ограничит экспорт товаров военного назначения на россию 2024-08-08 08:26
Госдеп: Украина не предупреждала о действиях в Курске, они не нарушают политику США 2024-08-07 22:45