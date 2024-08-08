Политика МИД Украины отреагировал на разрыв дипломатических отношений со стороны африканской страны Нигер

2024-08-08 15:37

Министерство иностранных дел Украины на фоне решения о разрыве дипломатических отношений со стороны африканской страны Нигера заявило, что отвергает любые обвинения. Ведомство также подчеркнуло, что такие действия являются жестом солидарности с россией, ведущей войну против Украины.

"В Украине приняли во внимание решение властей Республики Нигер от 6 августа 2024 года разорвать дипломатические отношения с Украиной. Приведенные в заявлении представителя правительства этой страны обвинения в адрес Украины не выдерживают никакой критики, безосновательны и не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Украина отвергает какие-либо обвинения в свой адрес в якобы "поддержке ею международного терроризма, нарушении Устава ООН и международного права", подчеркнули в министерстве.

Решение Нигера является жестом "солидарности" с теми, кто избрал путь на сближение с Российской Федерацией, которая уже больше двух лет ведет полномасштабную войну против Украины, считает ведомство.

В МИД подчеркнули, что Россия дестабилизирует международную безопасность и политическую ситуацию, распространяет хаос и конфронтацию во всех уголках мира, включая Африканский континент.

"Досадно, что власти Нигера приняли решение о расторжении дипломатических отношений с Украиной, не проведя никаких расследований инцидента в Мали и не предоставив никаких доказательств, касающихся причин такого шага", - добавили в МИД.

В МИД заявили, что Украина искренне настроена и дальше строить со всеми государствами Африки взаимовыгодные отношения на основе равенства, невмешательства во внутренние дела, уважения к суверенитету и территориальной целостности стран в международно признанных границах и неукоснительного соблюдения международного права, целей и принципов.