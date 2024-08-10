США объявили новый пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 9 августа, объявили новый пакет военной помощи для Украины на 125 млн долларов.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны США.
"Этот пакет, ориентировочная стоимость которого составляет 125 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения ее насущнейших потребностей, в том числе: средства противовоздушной обороны; многофункциональные РЛС для выявления и противодействия артиллерии противника и противотанковое оружие", - отметили в Пентагоне.
В новый пакет вошли: