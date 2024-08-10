Политика США объявили новый пакет военной помощи Украине

2024-08-10 08:30

 

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 9 августа, объявили новый пакет военной помощи для Украины на 125 млн долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны США.

"Этот пакет, ориентировочная стоимость которого составляет 125 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения ее насущнейших потребностей, в том числе: средства противовоздушной обороны; многофункциональные РЛС для выявления и противодействия артиллерии противника и противотанковое оружие", - отметили в Пентагоне.

В новый пакет вошли:

  • ракеты Stinger;
  • боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
  • многофункциональные радары;
  • противотанковые ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • неназванное количество бронированных машин HMMWV;
  • боеприпасы к стрелковому оружию;
  • взрывное оборудование и боеприпасы;
  • оборудование для защиты критической инфраструктуры;
  • запчасти и вспомогательное оборудование.

 

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Политика

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