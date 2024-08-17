Политика США готовы отправить Украине ракеты большой дальности для F-16 - СМИ

2024-08-17 09:30

Администрация президента США Джо Байдена "открыта" для предоставления Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия JASSM, что предоставит украинским истребителям F-16 большей боевой мощи. Ракетами JASSM США делились только с несколькими близкими союзниками.

Об этом говорится в публикации Politico.

Как отмечает издание, о готовности Белого дома предоставить Украине ракеты класса "воздух-поверхность" появилась на фоне наземной операции ВСУ в Курской области РФ, которая продолжается уже вторую неделю.

Окончательного решения об отправке ракеты еще не принято, но, по словам одного из чиновников администрации Байдена, они сейчас работают над сложными деталями.

Эти вопросы включают проверку передачи чувствительных технологий и обеспечение того, чтобы украинские самолеты могли запустить такую ракету.

В материале указано, что речь идет о JASSM - высокоточной крылатой ракете, которая предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных и перемещаемых целей с дистанций вне зоны действия средств вражеской ПВО.

Благодаря таким ракетам у украинских Воздушных сил появится возможность атаковать вражеские цели на расстояние более 320 километров.

Пока продолжаются переговоры в Белом доме и Пентагоне, представитель администрации предупредил, что впереди еще много работы, прежде чем какие-либо ракеты попадут в Украину. В частности, необходимо убедиться, что имеющиеся в Киеве самолеты советской эпохи и недавно поставленные F-16 смогут запустить подобную ракету.

По словам двух собеседников, Пентагон уже работает с Украиной над этими техническими вопросами.

Ракетами JASSM США очень редко делились только с несколькими близкими союзниками.