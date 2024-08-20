Политика Шольц сделал заявление о дальнейшей помощи Украине

2024-08-20 17:37

 

Он подчеркнул, что Германия "была и остается" страной, среди европейских государств оказывающей Украине наибольшую помощь.

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что немецкое правительство будет оказывать помощь Украине и дальше. В частности, с использованием кредита на 50 млрд евро в рамках "Группы семи" (G7).

Об этом Олаф Шольц написал в соцсети X.

Так Шольц отреагировал на публикации СМИ о возможном прекращении дальнейшей помощи Киеву.

"Мы продолжаем нашу поддержку: с помощью кредита в 50 млрд евро, который мы начинаем вместе с G7. Это позволит Украине закупить оружие в больших масштабах. Оно может опираться на это", – написал Шольц.

Напомним, ранее в западных СМИ говорилось, что канцлер Олаф Шольц приказал отменять новые заявки на военную помощь Украине. Это разъяснялось потребностью экономии.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий в свою очередь сказал, что подобные материалы СМИ некорректны и манипулятивны, а объем поддержки нашей страны в 2025 году будет известен только после утверждения бюджета, которое ожидается в ноябре.

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