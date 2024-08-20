Жизнь Сегодня с 16:00 до 24:00 в Украине будут проходить отключения света

2024-08-20 15:37

В Украине растет потребление электроэнергии из-за жары. Во вторник свет будет отключен в течение восьми часов, сообщило Укрэнерго.

Указано, что сегодня уровень потребления был на 2,1% выше, чем в предыдущие сутки.

"Вчера, 19 августа, максимум потребления был на 3,9% выше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу, 16 августа. Это значительное увеличение, ориентировочно равное мощности двух энергоблоков ТЭС. Добавить такой объем генерации сейчас нет возможности из-за последствий ударов россиян по электростанциям", - говорится в сообщении.

По данным компании, сегодня с 16:00 до 24:00 будут применяться меры по ограничению потребления для всех категорий потребителей, кроме критической инфраструктуры и предприятий, оплачивающих более 80% импорта электроэнергии для собственных нужд.

На утро из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 550 населенных пунктов.



Так, из-за боевых действий есть отключения в Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.



По техническим причинам обесточивались потребители на Киевщине.



Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 19 558 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 235 МВт.