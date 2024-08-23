Жизнь Ученые заявили о большом прорыве в исследовании ткани Туринской плащаницы

2024-08-23 21:36

Ученые заявили о "большом прорыве" после получения результатов исследования ткани, известной как Туринская плащаница. По преданию, в нее был обернут Иисус Христос после распятия. Об этом сообщает Mirror.

Исследователи из итальянского Института кристаллографии Национального исследовательского совета обнаружили, что плащанице, вероятно, около 2000 лет.

"Профили данных полностью совместимы с аналогичными измерениями, полученными на образце льна, датировка которого, согласно историческим записям, составляет 55-74 лет н.э., найденном в Массаде, Израиль", - говорится в комментарии ученых.

Плащаница впервые упоминается в Библии в отрывке из Евангелия от Матфея 27:59-60, где говорится о "новом льняном полотне", в которое был завернутый Иисус после распятия.

В отрывке говорится: "И взял Иосиф тело и обернул его новым льняным полотном, и положил тело Иисуса в новую гробницу, которую выкопал в скальной стене. Затем он закрыл гробницу, привалив очень большой камень, чтобы закрыть вход. Сделав это, он пошел".

Плащаница, хранящаяся в католической часовне в Турине, была в центре многовековых споров. Церковь официально не подтверждает и не отрицает ее подлинность.