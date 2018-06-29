Спорт Бразилия выиграет ЧМ-2018 – результаты исследования

2018-06-30 12:00 138

По данным Reuters Breakingviews победу на чемпионате мира одержит Неймар и компания

Исследование, проведенное Reuters Breakingviews, прогнозирует победу сборной Бразилии на чемпионате мира-2018. Ранее порталу удалось правильно предсказать 14 из 16-ти сборных, пробившихся в плей-офф турнира. "Обновленные данные указывают на то, что кубок победителя чемпионата мира поднимет Бразилия", – сообщается в Twitter Reuters Breakingviews.

Напомним, Бразилия заняла первое место в группе Е. В 1/8 финала мирового первенства она сыграет с Мексикой (2 июля, Самара). На чемпионате мира бразильцы пока не проиграли ни одной игры: ничья с Швейцарией (1:1) и победы над Коста-Рикой (2:0) и Сербией (2:0).

Ранее мы писали о вероятности выхода команд в четвертьфинал ЧМ-2018 исходя из котировок букмекерских контор. Шансы Бразилии пройти Мексику в 1/8 финала оцениваются в 79 процентов.

Напомним, что в последнем туре группового этапа в матче Англия – Бельгия случился самый смешной момент на чемпионате мира: бельгиец Батшуайи попал в штангу и мяч отлетел ему в голову.

Напомним, что на ЧМ стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира 2018. В 1/8 финала мирового первенства сыграют команды России, Уругвая, Испании, Португалии, Франции, Дании, Хорватии, Аргентины, Бразилии, Швейцарии, Швеции, Мексики, Англии, Бельгии, Японии и Колумбии.