Жизнь Отключений света на сегодня не планируется, но с 16:00 до 22:00 нужно максимально экономить

2024-08-22 11:34

В четверг в Украине не прогнозируют применение графиков отключений света, но по разным причинам обесточены 527 населенных пунктов. Об этом сообщвет Укрэнерго.

"Из-за последствий непогоды сейчас остаются обесточенными 63 населенных пункта во Львовской и Закарпатской областях. Продолжаются работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи. Из-за боевых действий обесточены в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской областях. По техническим причинам обесточивались потребители на Сумщине и Одесчине", - говорится в сообщении.

Потребление электроэнергии постепенно растет из-за жары. Энергетики призывают бережно потреблять электричество в течение всех суток, а особенно - в период с 16:00 до 22:00.

Сегодня Украина будет привлекать аварийную помощь из энергосистемы Словакии. Также будет вестись импорт из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 19 660 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1333 МВт.

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