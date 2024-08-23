Политика Подмахнул другу: Маск провел соцопрос, в котором Трамп обошел Харрис с результатом 73,2% против 26,8%

2024-08-23 12:29

Миллиардер и владелец соцсети Х Илон Маск провел голосование между кандидатом от Демократической партии, вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом США Дональдом Трампом. Также он сообщил, кто, по результатам его опроса, выбился в лидеры.

В опросе приняло участие 5,8 млн. пользователей. Согласно результатам голосования в соцсети, Дональд Трамп обошел Харрис с результатом в 73,2%. Камала Харрис набрала 26,8%.

Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Основными кандидатами на пост главы государства считаются Камала Харрис, выдвинутая Демократической партией и республиканец Дональд Трамп.