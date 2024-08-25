2024-08-25 08:30

Американские чиновники говорят, что у Украины есть все средства, необходимые для победы.

Украина использует операцию в Курской области России, чтобы начать новую кампанию давления на США для того, чтобы они сняли ограничения на использование дальнобойного оружия на территории РФ.

Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на американских, европейских и украинских чиновников.

"США не снимают ограничения для Украины на удары дальнобойным оружием по России, поскольку в будущем могут захотеть перегрузить отношения с Москвой. Снятие ограничений может перечеркнуть эти усилия", — пишет издание.

Украина уже давно просит Белый дом снять ограничения на удары по РФ дальнобойным оружием. Украинские чиновники отмечают, что это поможет сформировать наследие президента США Джо Байдена — его будут вспоминать как человека, который помог Украине победить, или как того, кто не сделал достаточно для этого, сохранив ограничения.

В начале августа коалиция двухпартийных сенаторов организовала встречу с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Делегация имела одну единственную просьбу: администрация Байдена должна изменить свою позицию по ударам дальнобойным оружием сейчас, пока не стало слишком поздно — без этого Украина может проиграть.

Politico пишет, что это вызвало гнев у чиновников Белого дома. Они заявили, что Вашингтон сделал больше, чем любая другая страна, чтобы поддержать Киев, и что ему не нужно рисковать своей национальной безопасностью ради Украины.

Некоторые неназванные чиновники в администрации США, в частности в Белом доме, сказали украинцам, что "США, в конце концов, захотят перезагрузить отношения с Москвой — снятие же ограничений может свести на нет эти усилия".

Украинские чиновники давят на Байдена и его главных советников, чтобы они перестали беспокоиться о российской эскалации и разрешили Киеву вести войну на собственных условиях. Усилия активизировались накануне состоявшихся в ноябре выборов в США и неопределенного будущего американской помощи после них.

Команда Байдена рассматривает возможность отправить Киеву дополнительные ракеты, однако источники Politico говорят, что чиновники в Белом доме и Пентагоне отвергают любые предположения о том, что США могут разрешить использовать американское оружие Украине, кроме очень конкретных случаев, у границы России. Они говорят, что у Украины есть средства, необходимые для победы.

"Есть определенные признаки того, что Байден может захотеть сделать что-то большое для Украины — возможно, отменить некоторые ограничения перед выборами, поскольку он не баллотируется. Гарантии нет, но мы слышим, что он думает об этом", — сказал один высокопоставленный украинский советник.

Напомним, западные партнеры постепенно снимают ограничения с Украины на удары по российским военным объектам. Пока все еще действует запрет на применение малых баллистических ракет ATACMS.

На территории российских пограничных областей существуют военные заводы, аэродромы, склады с боеприпасами и другие важные цели. На территории Курской, Белгородской и Воронежской областей находится, по меньшей мере, 5 аэродромов тактической авиации, которые РФ использует для атак на Харьков и Сумскую область. Также есть несколько аэродромов в Краснодарском крае и Ростовской области. В общей сложности ВС РФ используют около 40 аэродромов для ударов по Украине, включая стратегическую авиацию.