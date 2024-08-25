Политика США неожиданно наказали Венгрию из-за сотрудничества с роССией

2024-08-25 15:30

 

В США обеспокоены сотрудничеством Будапешта и Москвы.

США неожиданно ввели санкции против двух субъектов в Венгрии. Произошло это из-за сотрудничества с Россией.

Об этом сообщил посол США в Венгрии Дэвид Прессман.

"Сегодня встретился с представителями венгерского МИД, чтобы сообщить их о том, что Соединенные Штаты вводят санкции в отношении ряда объектов, включая два субъекта в Венгрии", — написал в соцсети Х Прессман.

Один из подсанкционных субъектов "участвует в укреплении российского энергетического сектора (и пытается работать над Пакшом II), а другой — обеспечивает российскую военную машину".

"Мы продолжаем быть озабочены решениями венгерского правительства углубить связи с Кремлем и сохранить зависимость Венгрии от российских энергоносителей", – написал Дэвид Прессман.

Напомним, Будапешт смягчил визовый режим для россиян и белорусов.

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Делать выводы об операции ВСУ в Курской области еще рано, - Кирби 2024-08-25 12:30