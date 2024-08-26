Политика Эскалация между Израилем и Хезболлой может спровоцировать втягивание в войну США и Ирана

2024-08-26 10:27

Эскалация между Израилем и группировкой Хезболла вызывает опасения по поводу возникновения более широкого регионального конфликта, к которому могут быть привлечены США и Иран. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности в Белом доме Шон Саветт.

По его словам, президент Джо Байден внимательно следит за происходящим на Ближнем Востоке.

"По его указанию американские чиновники постоянно общаются со своими израильскими коллегами. Мы будем продолжать поддерживать право Израиля на самооборону и будем работать над стабильностью в регионе", - сказал Саветт.

Напомним, ЦАХАЛ заявил, что нанес превентивные удары, потому что Хезболла готовилась запустить ракеты в сторону израильской территории.

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Политика

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