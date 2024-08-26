Политика Китай настаивает на своем варианте "справедливого мира" в Украине

2024-08-26 19:15

Китай будет продолжать продвигать идею мирных переговоров между Украиной и Россией.

Об этом заявил руководитель Департамента США и Океании МИД КНР накануне визита в Пекин советника президента Соединенных Штатов по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана.

Так, Китай и в дальнейшем планирует поддерживать дипломатические усилия и активно работать над содействием "политическому урегулированию" войны России против Украины.

"В украинском вопросе Китай занимает открытую и справедливую позицию и будет продолжать продвигать мирные переговоры, способствовать политическому урегулированию и осуществлять посредническую дипломатию", - отметил чиновник.

Кроме того, дипломат обратился к США с несколькими требованиями. Во-первых, он призвал прекратить вводить односторонние санкции против китайских компаний в одностороннем порядке. Во-вторых, "воздержаться от применения "длинной руки" юрисдикции. И, в-третьих, избегать давления и шантажа в отношении Китая".

"Китай продолжит принимать решительные меры для защиты своих основных интересов и законных прав", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что премьеры Китая и России договорились об усилении сотрудничества.