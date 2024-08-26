Политика Зеленский приоткрыл занавес Курской операции ВСУ

2024-08-26 22:15

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл некоторые детали, касающиеся операции Вооруженных Сил Украины в Курской области России, подчеркнув ее стратегическое значение в общем контексте войны. По словам главы государства, Курская операция является частью масштабной военно-политической и военно-дипломатической стратегии Украины.

Об этом он сказал в интервью индийским СМИ.

"Все, что мы делаем – только для того, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что эта операция имела конкретный тактический результат – она помешала России захватить Сумскую область и ослабить украинские позиции в этом направлении. Президент также подчеркнул сложность ситуации для Украины, особенно в период ограниченной поддержки со стороны международных партнеров.

"Нам было очень сложно длительное время без помощи партнеров. Нам было очень сложно перехватить инициативу", – отметил он.

При этом Зеленский добавил, что Курская операция является лишь одним из этапов более масштабного замысла.

"До конца все цели наших шагов я не могу вам назвать. Когда все закончится, если у нас все получится, станет очевидным, для чего и что мы делали", - сказал президент.