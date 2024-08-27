Зеленский в сентябре представит Байдену план победы. Его покажут и Гаррис с Трампом

2024-08-27 19:15

Об этом он заявил во время Форума "Украина 2024. Независимость".

"Курская область входит в наш план – план победы Украины. Возможно, это звучит для кого-то слишком амбициозно, но для нас это важный план", – сказал Зеленский.

По его словам, это первое направление плана мира. Следующими являются закрепление Украины в стратегическом месте инфраструктуры безопасности мира и пакет принуждения России до окончания войны дипломатическим путем.

И последние четвертое, это экономическое направление.

"План подготовлен. Думаю, что правильно будет, если я этот план представлю сначала президенту США. От него зависит успешность этого плана - дадут нам то, что в этом плане, не дадут ли, будем ли мы свободны в использовании того, что там будет" в этом плане", - сказал он.

Зеленский заметил, что планирует представить план победы Украины президенту США Джозефу Байдену в сентябре. После этого есть также намерение передать этот план Камали Гаррис и Дональду Трампу.

Саммит мира

В начале июня в Швейцарии прошел первый саммит мира. Его посетили представители более 100 стран и международных организаций. Часть из которых позже подписала совместное коммюнике.

Однако Индия, Бразилия, Таиланд и несколько других стран не подписали коммюнике. В МИДе Индии объяснили, почему страна не подписала декларацию Саммита мира.

Также президент Владимир Зеленский рассказал, что следующий саммит мира планируется провести до конца 2024 года.