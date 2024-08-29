Жизнь Сегодня в большинстве регионов Украины введены более жесткие графики отключений света

2024-08-29 14:29

В Украине продолжают действовать меры по ограничению потребления электроэнергии. В большинстве регионов они будут ужесточены, сообщило Укрэнерго в четверг, 29 августа.

Указано, что энергетики продолжают устранять последствия самой масштабной ракетно-дроновой атаки, осуществленной россиянами 26 августа. Также в Украине растет потребление электричества из-за жары - в среду оно было на 4,8% выше, чем в предыдущие сутки - во вторник.

"Утром в большинстве регионов вынужденно была применена дополнительная очередь отключений. Следовательно - с 7:00 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и в Киеве будут действовать три очереди отключений одновременно", - говорится в сообщении.

Как известно, когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

На утро из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 568 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые отключения в Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

По техническим причинам обесточены потребители в Запорожской, Сумской и Киевской областях.