США и Китай не согласовали план завершения войны в Украине — Салливан

2024-08-31 09:30

США и КНР не согласовали конкретный план по переговорам о завершении войны в Украине.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

29 августа советник президента Соединенных Штатов по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан встретился с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине.

В ходе встречи стороны обсудили полномасштабную войну в Украине, а также вероятность переговоров между президентами.

Китай неоднократно заявлял, что войну следует завершить дипломатическим путем, утверждает Салливан.

"Мы не дошли до какого-то конкретного плана по дипломатии, в значительной степени потому, что Соединенные Штаты очень строго придерживаются простой максимы "ничего об Украине без Украины". Поэтому, в конце концов, именно Украина должна решить, как она хочет продолжать дипломатические и переговорные процессы", – отметил он.

Ранее сообщалось, что Джейк Салливан отправился в Китай, чтобы обсудить детали возможной встречи главы Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. В Белом доме заявляли, что переговоры в Китае направлены на смягчение разногласий между двумя странами.

Напомним, 23 мая правительства Бразилии и Китая опубликовали совместное заявление о решении войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры по достижению мира.

В отличие от представленного в феврале 2023 мирного плана Китая, этот план содержит не 12, а шесть пунктов.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Китай может сыграть ключевую роль в установлении мира в Украине.

"Я упорно призываю Китай в том, что он мог бы повлиять на Путина, положить конец этой войне, – заявил Стубб.

По словам президента, кроме Китая, немаловажную роль в достижении мира может сыграть Глобальный Юг.