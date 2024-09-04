Политика Из-за войны в Украине Швейцария впервые в истории может отказаться от нейтрального статуса

2024-09-04 15:38

Посмотреть нейтралитет, углубить сотрудничество с НАТО и ЕС предложила властям страны экспертная рабочая группа по безопасности Швейцарии, созданная Министерством обороны. Об этом сообщает Politico.

"После нападения рашистов на Украину нейтралитет Швейцарии вновь стал предметом политических дебатов - как внутри страны, так и за рубежом. Давление на Швейцарию с целью прояснить ее позицию растет", - говорится в докладе.

Эксперты не предлагают Швейцарии полностью отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО, но призывают углубить связи с Альянсом и ЕС для совместной подготовки, защиты от баллистических ракет, двусторонних и многосторонних учений.

Также эксперты призывают увеличить военные расходы страны до 1% ВВП к 2030 году. В настоящее время Швейцария тратит на оборону 0,76% ВВП.

Авторы доклада также советуют снять запрет на реэкспорт оружия, ведь Берн запрещает продавать вооружение странам, находящимся в состоянии войны. Из-за этого экспорт оружия в прошлом году сократился на 27% и составил менее 746 миллионов евро.

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