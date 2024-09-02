ВОЙНА В Украине ВСУ за сутки ликвидировали 1300 вражеских бойцов, а также 35 танков и бронемашин

2024-09-02 13:32

Рашисты за сутки потеряли на фронте 1300 солдат. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ, опубликованные в Telegram в понедельник, 2 сентября.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.09.24 ориентировочно составили: