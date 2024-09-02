ВОЙНА В Украине ВСУ за сутки ликвидировали 1300 вражеских бойцов, а также 35 танков и бронемашин

2024-09-02 13:32

Рашисты за сутки потеряли на фронте 1300 солдат. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ, опубликованные в Telegram в понедельник, 2 сентября.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 617 600 (+1300) человек ликвидировано
  • танков – 8601 (+9) 
  • боевых бронированных машин – 16 786 (+26) 
  • артиллерийских систем – 17 646 (+10) 
  • РСЗО – 1177 (+1) 
  • средств ПВО – 940
  • самолетов – 368 
  • вертолетов – 328 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 537 (+30)
  • крылатых ракет – 2557 
  • кораблей/катеров – 28 
  • подводных лодок – 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23 925 (+44) 
  • специальной техники – 2993 (+2) 
  • керченских мостов – 1
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