ВСУ за сутки ликвидировали 1300 вражеских бойцов, а также 35 танков и бронемашин
2024-09-02 13:32
Рашисты за сутки потеряли на фронте 1300 солдат. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ, опубликованные в Telegram в понедельник, 2 сентября.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 617 600 (+1300) человек ликвидировано
- танков – 8601 (+9)
- боевых бронированных машин – 16 786 (+26)
- артиллерийских систем – 17 646 (+10)
- РСЗО – 1177 (+1)
- средств ПВО – 940
- самолетов – 368
- вертолетов – 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 537 (+30)
- крылатых ракет – 2557
- кораблей/катеров – 28
- подводных лодок – 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 23 925 (+44)
- специальной техники – 2993 (+2)
- керченских мостов – 1