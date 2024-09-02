ВОЙНА В Украине Покровск на Донетчине готовят к обороне — местные власти

2024-09-02 22:15

 

Местные власти утверждают, что укрепления в городе начали возводить еще в 2022 году под контролем военных.

Покровск Донецкой области готовится к обороне, в некоторых кварталах города строится укрепление.

Об этом сообщил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире Радио Свобода.

Он отметил, что укрепления начали возводить еще в 2022 году под контролем военных.

"К уличным боям у нас несколько линий обороны уже построено. Мы вместе, совместно с областной военной администрацией, нашими общинами, военными инженерами этот процесс начали еще в 2022 году в марте или в апреле", — отметил он.

По словам Добряка, местные власти получили задачу от военных на строительство укреплений в некоторых районах города и работают над этим.

"За каждым городом Донбасса закреплена боевая бригада, (она) делает план обороны города или агломерации и дает задачу, что делать гражданским. Нашими усилиями с помощью коммунальщиков, с помощью шахтеров, с помощью ДФТГ (добровольческого формирования территориальной общины – ред.) построен уже то, что было нужно. Мы получили задание на внутриквартальные вещи (укрепление – ред.) не по всему городу, а по определенным направлениям, скажем так", — добавил он.

Напомним, ISW предполагает, что россияне, вероятно, захватили два населенных пункта на Покровском направлении, подойдя поближе к городу.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Покровск падет быстрее, чем Бахмут": Зеленского критикуют за наступление в Курскую область, - FT

2024-09-01 13:30

КАРТА Наступление рф на Покровск: оккупанты проводят две операции для окружения ВСУ

2024-09-01 08:30

В ЦРУ выяснили, когда рашисты попытаются отвоевать часть Курской народной республики

2024-08-30 20:34

Враг продвигается очень дорогой ценой, – Сырский описал ситуацию на Покровском направлении

2024-08-27 21:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Покровск на Донетчине готовят к обороне — местные власти

2024-09-02 22:15

Бункерный озвучил новые ультиматумы о «мирных переговорах» и привязал к ним Курскую операцию ВСУ

2024-09-02 20:04

В Украине с сентября подняли акциз на топливо. Что будет с ценами на бензин

2024-09-02 16:48

КАРТА ВСУ закончили зачистку линии севернее Суджи в Курской области, - DeepState

2024-09-02 16:05
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Покровск на Донетчине готовят к обороне — местные власти 2024-09-02 22:15
Бункерный озвучил новые ультиматумы о «мирных переговорах» и привязал к ним Курскую операцию ВСУ 2024-09-02 20:04
В Украине с сентября подняли акциз на топливо. Что будет с ценами на бензин 2024-09-02 16:48
КАРТА ВСУ закончили зачистку линии севернее Суджи в Курской области, - DeepState 2024-09-02 16:05