ВОЙНА В Украине Покровск на Донетчине готовят к обороне — местные власти

2024-09-02 22:15

Местные власти утверждают, что укрепления в городе начали возводить еще в 2022 году под контролем военных.

Покровск Донецкой области готовится к обороне, в некоторых кварталах города строится укрепление.

Об этом сообщил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире Радио Свобода.

Он отметил, что укрепления начали возводить еще в 2022 году под контролем военных.

"К уличным боям у нас несколько линий обороны уже построено. Мы вместе, совместно с областной военной администрацией, нашими общинами, военными инженерами этот процесс начали еще в 2022 году в марте или в апреле", — отметил он.

По словам Добряка, местные власти получили задачу от военных на строительство укреплений в некоторых районах города и работают над этим.

"За каждым городом Донбасса закреплена боевая бригада, (она) делает план обороны города или агломерации и дает задачу, что делать гражданским. Нашими усилиями с помощью коммунальщиков, с помощью шахтеров, с помощью ДФТГ (добровольческого формирования территориальной общины – ред.) построен уже то, что было нужно. Мы получили задание на внутриквартальные вещи (укрепление – ред.) не по всему городу, а по определенным направлениям, скажем так", — добавил он.

Напомним, ISW предполагает, что россияне, вероятно, захватили два населенных пункта на Покровском направлении, подойдя поближе к городу.