ВОЙНА В Украине Сегодня в семи областях Украины зафиксированы внеплановые отключения света

2024-09-03 14:31

Во вторник в семи областях Украины зафиксированы новые отключения света из-за обстрелов и по техническим причинам. Речь идет о 545 населенных пунктах, сообщило Укрэнерго 3 сентября.

"Из-за боевых действий новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Херсонской областях… По техническим причинам есть обесточенные потребители на Львовщине", - говорится в сообщении.

Вместе с тем потребление электроэнергии остается высоким из-за жары в восточных и южных областях.

Сегодня Украина импортирует электричество из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы общим объемом 13256 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 905 МВт.

Экспорт не производится и не предусматривается.

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