ВОЙНА В Украине За сутки армия Украины ликвидировала еще 1200 вражеских солдат и офицеров

2024-09-05 15:37

Страна-террорист за минувшие сутки потеряла в войне против Украины 1200 военных. Об этом свидетельствует отчет Генштаба ВСУ в Telegram.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.24 ориентировочно составили: