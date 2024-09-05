ВОЙНА В Украине За сутки армия Украины ликвидировала еще 1200 вражеских солдат и офицеров

2024-09-05 15:37

Страна-террорист за минувшие сутки потеряла в войне против Украины 1200 военных. Об этом свидетельствует отчет Генштаба ВСУ в Telegram.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 621550 (+1200)
  • танков – 8624 (+6) 
  • боевых бронированных машин – 16869 (+21)
  • артиллерийских систем – 17725 (+31) 
  • РСЗО – 1177 
  • средств ПВО – 940 
  • самолетов – 368 
  • вертолетов – 328 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14658 (+42) 
  • крылатых ракет – 2587 (+7) 
  • кораблей/катеров – 28 
  • подводных лодок – 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24044 (+37) 
  • специальной техники – 3024 (+10) 
  • керченских мостов – 1
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