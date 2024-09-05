За сутки армия Украины ликвидировала еще 1200 вражеских солдат и офицеров
2024-09-05 15:37
Страна-террорист за минувшие сутки потеряла в войне против Украины 1200 военных. Об этом свидетельствует отчет Генштаба ВСУ в Telegram.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 621550 (+1200)
- танков – 8624 (+6)
- боевых бронированных машин – 16869 (+21)
- артиллерийских систем – 17725 (+31)
- РСЗО – 1177
- средств ПВО – 940
- самолетов – 368
- вертолетов – 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14658 (+42)
- крылатых ракет – 2587 (+7)
- кораблей/катеров – 28
- подводных лодок – 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 24044 (+37)
- специальной техники – 3024 (+10)
- керченских мостов – 1