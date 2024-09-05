ВОЙНА В Украине ВСУ отбивают штурмы роССиян Селидово, несмотря на угрозу окружения - СМИ

2024-09-05 17:37

Захват этого города позволит оккупантам продвинуться дальше на Покровск и обезопасить левый фланг сил, объясняет Forbes.

Сотни украинских военных из четырех бригад пытаются удержать уязвимое выступление к югу от Покровска и Селидово, несмотря на угрозу оказаться в окружении. Об этом заявил аналитик издания Forbes Дэвид Экс.

"Но украинцы в этом районе еще не готовы к отступлению. В среду они вступили в жестокую перестрелку на ключевом автомобильном и железнодорожном перекрестке между опорным пунктом и основным украинским сектором на севере - и одержали победу", - заявил он.

Аналитик отметил, что россияне пытаются прорваться к Селидово, которое является опорным пунктом линии фронта между Покровском и Украинском.

Он добавил, что Селидово очень важно не только для Украины, но и для России. Пока украинцы держатся на юге, они представляют угрозу для левого фланга российской 2-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии - основных частей местной российской группировки войск, движущихся в Покровск.

За последнюю неделю российское командование переключило свое внимание с непосредственного наступления на Покровск на продвижение в Селидово и близлежащие районы на востоке и юго-востоке. Если они добьются успеха, это позволит им продвинуться дальше на Покровск и обезопасить левый фланг сил, наступающих с юга.

В то же время, украинские Силы обороны пытаются сделать так, чтобы россиянам это не удалось, и борются за сохранение выступа к югу от Покровска, чтобы сохранить угрозу левому флангу россиян, резюмировал аналитик.

Напомним, россияне вечером 8 августа сбросили на Селидово Донецкой области планерную авиабомбу. Тогда два человека погибли, семеро получили ранения.