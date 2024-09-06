ВОЙНА В Украине В Харькове СБУ выявила вражеского шпиона, выявлявшего локации украинских военных

2024-09-06 13:30

Правоохранители задержали в Харькове сотрудника банка, работавшего на военную разведку рф и готовившего ракетно-бомбовые удары по городу. Об этом сообщила СБУ.

Указано, что чиновник работал на российского шпиона - гражданина рф, задержанного в июле текущего года.

"Расследуя преступную деятельность шпиона, украинская спецслужба вышла на его приспешника. Им оказался руководитель отдела еще одного местного филиала популярного банка", - говорится в сообщении.

Мужчина разведывал локации украинских военных, привлеченных к обороне Харькова. Он объезжал территорию города на автомобиле и скрыто фиксировал расположение объектов на телефонную камеру. Также он собирал информацию о местах и ​​последствиях российских воздушных ударов по городу.

Полученную информацию он передавал российскому шпиону во время личных встреч, а также с помощью мессенджера. После каждого сеанса агентурной связи предатель удалял все сообщения из анонимного чата.

"Впрочем, такая конспирация не помогла фигуранту. После разоблачения российского шпиона контрразведка СБУ задержала также его информатора. Во время обысков у предателя изъят мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ", - рассказали в спецслужбе.

Банкиру сообщили о подозрении по статье о государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч.2 ст.111 УК Украины).

Ранее действия россиянина квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых - шпионаж (ч.1 ст.114).

Оба фигуранта находятся под стражей. Им грозит от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.