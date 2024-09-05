ВОЙНА В Украине ВСУ показали, как работает военная комендатура в Курской области

2024-09-05 21:37

Воины ВСУ помогают людям, а Россия бросила своих граждан на произвол судьбы.

Украинская военная комендатура обеспечивает соблюдение норм международного гуманитарного права на подконтрольной территории Курской области, оказывая всестороннюю помощь местным жителям, оказавшимся в сложных условиях из-за бездействия российских властей.

Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

На подконтрольных населенных пунктах остается значительное количество гражданских, покинутых российскими властями без элементарных средств к существованию – пищи, воды, света и газа. Среди них преимущественно люди пожилого возраста и дети.

Представители гражданско-военного сотрудничества и медики военной комендатуры ежедневно осматривают местных и оказывают необходимую медицинскую помощь. Согласно международному гуманитарному праву, комендатура также обеспечивает население продуктами и питьевой водой.

В ВСУ подчеркнули, что РФ за все это время не создала гуманитарные коридоры и не оказывает помощи своим гражданам, оставляя их на произвол судьбы.

Напомним, президент Владимир Зеленский сказал, что Украина планирует на неопределенный срок удерживать территории Курской области, чтобы вынудить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.