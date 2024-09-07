Политика США объявили о выделении нового пакета помощи Украине

2024-09-07 08:30

 

Ориентировочная стоимость этого пакета - 250 миллионов долларов.

Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине дополнительной помощи, которая должна удовлетворить ее критические потребности в сфере безопасности и обороны.

Как отмечается в сообщении на сайте Министерства обороны США, это 65-й транш оборудования с августа 2021 года. Пакет, ориентировочная стоимость которого составляет 250 миллионов долларов, содержит ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, а также бронетехнику и противотанковое оружие.

Так, речь идет о ракетах RIM-7 и обеспечении ПВО; ракеты Stinger; боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм. Также это ракеты TOW; противотанковые системы Javelin и AT-4; боевые машины пехоты Bradley; бронетранспортеры M113; противоминно-устойчивые транспортные средства с защитой от засады (MRAP).

Кроме того, в перечне боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты; патрульные катера; морское учебное оборудование; подрывное оборудование и боеприпасы; запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Помощь от США

Предоставление нового пакета поддержки ранее анонсировал глава Пентагона Ллойд Остин. Он обещал, что помощь поступит в Украину в соответствии со "скоростью войны".

В конце августа СМИ сообщали, что Вашингтон готовит новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость оценивали в сумму около 125 миллионов долларов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Нидерланды передают Украине оборудование и ракеты к F-16

2024-09-07 09:30

Нидерланды передают Украине около тридцати новейших гусеничных вездеходов Viking

2024-09-06 22:12

Аномальная жара: За лето в Украине было побито 18 температурных рекордов

2024-09-06 21:36

За сутки армия Украины ликвидировала еще 1200 вражеских солдат и офицеров

2024-09-05 15:37

Еще новости в разделе "Политика"

США объявили о выделении нового пакета помощи Украине

2024-09-07 08:30

ISW назвал страны, которые помогают рашистам обходить западные санкции

2024-09-06 12:29

В Канаде распалась парламентская коалиция, поддерживавшая работу правительства Джастина Трюдо

2024-09-06 09:29

Владимир Зеленский назвал страны, которые могут помочь Украине выгнать вражеские войска

2024-09-06 08:26
Все статьи раздела "Политика"

Политика

США объявили о выделении нового пакета помощи Украине 2024-09-07 08:30
ISW назвал страны, которые помогают рашистам обходить западные санкции 2024-09-06 12:29
В Канаде распалась парламентская коалиция, поддерживавшая работу правительства Джастина Трюдо 2024-09-06 09:29
Владимир Зеленский назвал страны, которые могут помочь Украине выгнать вражеские войска 2024-09-06 08:26