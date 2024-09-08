ВОЙНА В Украине Иран передал роССии баллистические ракеты для войны против Украины, - The Wall Street Journal

2024-09-08 08:30



Соединенные Штаты и Европейский Союз уже готовят новые меры, которые могут еще больше изолировать Иран на международной арене

Иран передал России баллистические ракеты для использования в войне против Украины. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. Ранее Иран обвиняли в поставках сотен беспилотников РФ, которые активно используются на фронте, в частности для атак на украинские города и критическую инфраструктуру.

По информации издания The Washington Post, западные страны готовы ответить на это новыми санкциями против Тегерана, который уже находится под экономическим и политическим давлением из-за своего сотрудничества с Россией

Первая информация о передаче ракет появилась в издании The Wall Street Journal, а ранее на этой неделе Bloomberg сообщил, что европейские чиновники ожидают поступления ракет из Ирана в Россию. Однако, несмотря на доказательства и утверждения Запада, Иран отрицает свое участие в военных действиях и утверждает, что не оказывает военной помощи ни одной из сторон.

В официальном заявлении постоянной миссии Ирана при ООН, которое было предоставлено Bloomberg, отмечается, что позиция страны по "конфликту в Украине остается неизменной", а Иран не оказывает военной помощи сторонам, участвующим в войне. Представители Ирана отметили, что "считают предоставление военной помощи сторонам конфликта негуманным", поскольку это лишь увеличивает количество жертв и отдаляет возможность мирных переговоров.

Реакция Запада и угроза новых санкций

Несмотря на возражения со стороны Тегерана, Запад рассматривает передачу ракет как угрозу безопасности в Европе и серьезный вызов международному правопорядку. Соединенные Штаты и Европейский Союз уже готовят новые меры, которые могут еще больше изолировать Иран на международной арене. Ожидается, что в ближайшее время Вашингтон и Брюссель объявят о новых санкциях, направленных на остановку военного сотрудничества между Ираном и Россией.

Это не первый случай, когда Иран обвиняют в военной поддержке России во время войны в Украине. Начиная с 2022 года, Запад неоднократно заявлял, что Иран предоставляет России боевые дроны, которые используются для атак на украинскую территорию. По данным разведки, сотни таких беспилотников были применены Россией для обстрела украинских городов, энергетических объектов и инфраструктуры, что повлекло большие разрушения и потери среди гражданского населения.

Сейчас передача баллистических ракет свидетельствует об эскалации военного сотрудничества между двумя странами. Это также может побудить Запад к принятию более радикальных шагов против Тегерана. США и ЕС могут усилить экономические санкции, ограничить доступ Ирана к международным финансовым рынкам и технологиям, а также ввести другие меры, направленные на прекращение его военного сотрудничества с Россией.

Что известно о помощи России

Война России против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года, привела к крупнейшему кризису в Европе со времен Второй мировой войны. Россия уже более двух лет продолжает агрессию, несмотря на международное осуждение и многочисленные санкции. Однако, война продолжается при поддержке таких стран, как Иран, который предоставляет Москве технологии и оружие.

Запад постоянно вводит новые санкции против России и ее союзников, пытаясь ограничить их военную поддержку Москве. Иран уже находится под серьезным международным давлением, однако, несмотря на это, Тегеран продолжает сотрудничать с Москвой в военной сфере, что ставит его в еще большую международную изоляцию.