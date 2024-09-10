Потери врага в войне против Украины быстро приближаются к 650 тысячам
2024-09-10 14:31
С 24 февраля 2022 по 10 сентября 2024 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 627 790 человек (+1380 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, с начала войны уничтожены:
- 8640 (+1) танков
- 16925 (+19) бронемашин
- 17880 (+50) артиллерийских систем
- 1180 РСЗО
- 942 средства ПВО
- 368 самолетов
- 328 вертолетов
- 14933 (+36) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 2591 крылатых ракет
- 28 кораблей/катеров
- 1 подлодка
- 24330 (+68) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 3053 (+4) единиц специальной техники
- 1 незаконный керченский мост