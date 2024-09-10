ВОЙНА В Украине Потери врага в войне против Украины быстро приближаются к 650 тысячам

2024-09-10 14:31

С 24 февраля 2022 по 10 сентября 2024 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 627 790 человек (+1380 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

  • 8640 (+1) танков
  • 16925 (+19) бронемашин
  • 17880 (+50) артиллерийских систем
  • 1180  РСЗО
  • 942  средства ПВО
  • 368  самолетов
  • 328 вертолетов
  • 14933 (+36) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 2591 крылатых ракет
  • 28  кораблей/катеров
  • 1  подлодка
  • 24330 (+68) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 3053 (+4) единиц специальной техники
  • 1 незаконный керченский мост
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Украина изменила правила содержания вражеских военнопленных 2024-09-10 13:35
Сырский назвал новое соотношение боеприпасов с рф 2024-09-09 21:37
КАРТА ВСУ продолжают атаковать армию рф в Курской области на нескольких направлениях — ISW 2024-09-09 20:48