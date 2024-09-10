ВОЙНА В Украине Потери врага в войне против Украины быстро приближаются к 650 тысячам

2024-09-10 14:31

С 24 февраля 2022 по 10 сентября 2024 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 627 790 человек (+1380 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены: