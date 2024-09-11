Политика Трамп сдаст Украину в течение суток после победы на выборах, - Харрис

2024-09-11 16:48



Зато сам республиканец заявил, что якобы хочет "закончить войну", чтобы не гибли люди.

Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп во время теледебатов обсудили войну в Украине. Республиканец Трамп заявил, что хочет, чтобы война закончилась, а демократ Харрис спрогнозировала, что ее оппонент "сдаст Украину в течение 24 часов после того, как выиграет выборы".

Во время дебатов ведущий спросил обоих кандидатов в президенты, хотят ли они, чтобы Украина выиграла войну.

"Я хочу, чтобы эта война остановилась, я хочу чтобы люди не умирали миллионами. Мы очень много денег дали Украине, больше чем Европа. Если вы посмотрите, цифра огромная... Европа не платит, мы платим. У Байдена просто нет смелости требовать деньги у Европы. 250 миллиардов, потом 280 миллиардов", - заявил Трамп.

Более того, кандидат-республиканец подчеркнул, что имеет якобы "хорошие отношения" как с украинским президентом Владимиром Зеленским, так и с российским правителем Владимиром Путиным.

"Я имею хорошие отношения и с Путиным и с Зеленским. Они уважают меня, и не уважают Байдена и даже не общаются с ним. Мы сейчас играем с огнем относительно Третьей мировой", - добавил Трамп, напомнив, что у Путина есть ядерное оружие.

Зато Харрис заявила, что Путин "сидел бы уже в Киеве", если бы США отказались помогать Украине. Демократка спрогнозировала, что ее оппонент "сдаст Украину" в течение суток после своей победы на выборах.

"Он сдаст Украину в течение 24 часов после того, как выиграет выборы. Если бы не наша помощь, Путин бы уже сидел в Киеве. Мы поможем Зеленскому и его войскам, потому что в противном случае войска Путина будут в Польше", - заявила она.

Кроме того, Харрис четко отметила, что Украина должна выиграть войну. Она подчеркнула, что благодаря помощи США, а именно системам ПВО, "Джавелинам", Украина может защищаться.

Отдельно Харрис упрекнула Трампа за идею переговоров с Путиным: "Вы думаете, что можете договориться с диктатором, но он съест вас на обед".

Дебаты Трамп-Харрис - последние новости

В конце августа Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США от Демократической партии. Политик пообещала, что в случае избрания на пост президента, будет поддерживать Украину.

Харрис, вице-президент США и бывший сенатор, заняла ведущую роль в кампании после отказа Байдена. Ее политический путь связан с социальными реформами, правами женщин и борьбой с расовой несправедливостью. В это время Дональд Трамп, который уже дважды баллотировался на пост президента, снова борется за возвращение в Белый дом после поражения в 2020 году.

Национальные дебаты между Харрис и Трампом станут одним из главных событий президентской кампании 2024 года и могут существенно повлиять на отношение избирателей к обоим кандидатам.