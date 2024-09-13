ВОЙНА В Украине США заказали новейшие ракеты AMRAAM, часть которых передадут Украине для снаряжения F-16

2024-09-13 22:12

Минобороны США заключило договор на 1,2 млрд долларов на производство ракет AMRAAM класса "воздух-воздух". Среди получателей вооружения также обозначена Украина. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Компания Raytheon получила 1 195 985 081 доллар на усовершенствованную ракету "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM", - указано в сообщении.

Производственная партия - 38 ракет AMRAAM, начальных и полевых запасных частей, а также другого оборудования и мер по поддержке производства.

Отмечается, что работы будут проводить в Тусоне, и, как ожидается, они будут завершены до 31 декабря 2028 года.

Также в сообщении содержится указание на то, что согласно контракту предусматриваются иностранные продажи в Бахрейн, Болгарию, Венгрию, Германию, Италию, Канаду, Норвегию, Финляндию, Швейцарию, Японию, Украину и Великобританию.

СПАРВКА: 
AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей вне прямой видимости цели. Единственным производителем ракет является корпорация Raytheon. Является основным вооружением истребителей F-16. Кроме того, эти ракеты используются для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS.

subscriber subscriber

Еще по теме

Выборы в США: Камала Харрис добивается второго раунда дебатов с Трампом

2024-09-12 11:34

Зеленский раскрыл конгрессменам США "детали" плана, который покажет Байдену, Трампу и Харрис

2024-09-09 16:48

фото В Украине готовят новую систему выплат в ВСУ по примеру США

2024-09-08 15:30

Глава Пентагона объяснил, почему США не дают разрешения на удары в глубь рф

2024-09-07 14:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

США заказали новейшие ракеты AMRAAM, часть которых передадут Украине для снаряжения F-16

2024-09-13 22:12

фото Партизаны Крыма подтвердили, что керченский мост начал постепенно рушиться

2024-09-13 21:36

ISW детально проанализировал действия рашистов в Курской народной республике

2024-09-13 12:29

Беларусь начала отводить войска подальше от украинской границы, но угроза еще есть

2024-09-13 08:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

США заказали новейшие ракеты AMRAAM, часть которых передадут Украине для снаряжения F-16 2024-09-13 22:12
фото Партизаны Крыма подтвердили, что керченский мост начал постепенно рушиться 2024-09-13 21:36
ISW детально проанализировал действия рашистов в Курской народной республике 2024-09-13 12:29
Беларусь начала отводить войска подальше от украинской границы, но угроза еще есть 2024-09-13 08:26