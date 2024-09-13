ВОЙНА В Украине США заказали новейшие ракеты AMRAAM, часть которых передадут Украине для снаряжения F-16

2024-09-13 22:12

Минобороны США заключило договор на 1,2 млрд долларов на производство ракет AMRAAM класса "воздух-воздух". Среди получателей вооружения также обозначена Украина. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.



"Компания Raytheon получила 1 195 985 081 доллар на усовершенствованную ракету "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM", - указано в сообщении.



Производственная партия - 38 ракет AMRAAM, начальных и полевых запасных частей, а также другого оборудования и мер по поддержке производства.



Отмечается, что работы будут проводить в Тусоне, и, как ожидается, они будут завершены до 31 декабря 2028 года.



Также в сообщении содержится указание на то, что согласно контракту предусматриваются иностранные продажи в Бахрейн, Болгарию, Венгрию, Германию, Италию, Канаду, Норвегию, Финляндию, Швейцарию, Японию, Украину и Великобританию.

СПАРВКА:

AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей вне прямой видимости цели. Единственным производителем ракет является корпорация Raytheon. Является основным вооружением истребителей F-16. Кроме того, эти ракеты используются для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS.