ВОЙНА В Украине Буданов: Поставки КНДР боеприпасов роССии – это критично для нас

2024-09-15 15:30

 

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что поставки Северной Кореей боеприпасов России являются критическими для Украины.

Источник: Буданов на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве 13-14 сентября.

Прямая речь: "Как руководитель разведки я могу прямо сказать: то, что они поставляют там баллистические ракеты, – это неприятно для нас, но это не те объемы, а вот что касается боеприпаса – это критично для нас.

К сожалению, могу сказать, что с этим пока что мы не можем ничего поделать. Это такая досадная правда".

Детали: На просьбу проранжировать страны, которые оказывают наибольшую военную поддержку России, глава военной разведки заявил, что на первом месте будет Северная Корея, "потом долго никого нет, а потом все остальные", поскольку объемы поставок несопоставимы.

Буданов также отметил, что россияне значительно продвинулись в производстве ракет "Искандер", которое стало "массированным".

Он добавил, что огромной проблемой являются также управляемые авиабомбы.

"Производство их увеличено, не буду никого пугать, в несколько раз, скажем так", – уточнил глава ГУР.

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