ВОЙНА В Украине Силы ПВО за ночь уничтожили 53 из 56-ти запущенных врагом шахедов

2024-09-16 12:28

В ночь на 16 сентября войска врага атаковали Украину 56 ударными БпЛА типа Shahed-131/136, ПВО уничтожила 53 из них, еще три - локационно потеряны. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

С 20:00 15 сентября по 06:00 16-го радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 56 ударных БплА из Курска и Ейска (РФ). Основное направление удара врага в этот раз было по Киевщине.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 53 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Еще три вражеских беспилотника были локационно потеряны в нескольких регионах, предварительно, без пострадавших и последствий.

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