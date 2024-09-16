Боевые потери вражеской армии быстро приближаются к отметке в 650 тысяч
2024-09-16 13:32
С 24 февраля 2022 по 16 сентября 2024 года общие боевые потери личного состава вражеских войск на территории Украины ориентировочно составили 634 860 человек (+1060 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, с начала войны уничтожены:
- 8683 (+3) танка
- 17071 (+8) бронемашина
- 18123 (+14) артиллерийские системы
- 1187 (+1) РСЗО
- 947 средств ПВО
- 369 самолетов
- 328 вертолетов
- 15263 (+29) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 2592 крылатые ракеты
- 28 кораблей/катеров
- 1 подлодка
- 24712 (+28) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 3090 (+6) единиц специальной техники
- 1 незаконный керченский мост