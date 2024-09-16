ВОЙНА В Украине Боевые потери вражеской армии быстро приближаются к отметке в 650 тысяч

2024-09-16 13:32

С 24 февраля 2022 по 16 сентября 2024 года общие боевые потери личного состава вражеских войск на территории Украины ориентировочно составили 634 860 человек (+1060 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены: