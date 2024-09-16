ВОЙНА В Украине Боевые потери вражеской армии быстро приближаются к отметке в 650 тысяч

2024-09-16 13:32

С 24 февраля 2022 по 16 сентября 2024 года общие боевые потери личного состава вражеских войск на территории Украины ориентировочно составили 634 860 человек (+1060 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

  • 8683 (+3) танка
  • 17071 (+8) бронемашина
  • 18123 (+14) артиллерийские системы
  • 1187 (+1) РСЗО
  • 947  средств ПВО
  • 369  самолетов
  • 328  вертолетов
  • 15263 (+29) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 2592  крылатые ракеты
  • 28  кораблей/катеров
  • 1  подлодка
  • 24712 (+28) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 3090 (+6) единиц специальной техники
  • 1 незаконный керченский мост

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