ВОЙНА В Украине За сутки зафиксировано 173 боевых столкновений - какова ситуация на разных направлениях фронта

2024-09-16 14:31

За сутки на фронте зафиксировано 173 боевых столкновения. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 16 сентября.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 77 авиаударов, в том числе сбросил 117 УАБ. Кроме этого, совершил 3888 обстрелов, из них 114 - из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении россияне пытались один раз штурмовать в районе населенного пункта Волчанск. Также авиация противника нанесла удары УАБам по жилым районам и гражданской инфраструктуре Харькова и населенному пункту Русская Лозовая.

На Купянском направлении за сутки произошло 20 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи Дружелюбовки, Ковалевки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Тернов и Новосадового.

На Северском направлении украинские защитники отражали 12 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Ступочек и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 16 атак недалеко от Дружбы, Нелиповки, Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в направлении населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Новогродовка, Мариновка и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Гродовки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 42 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевки. Кроме того, враг атаковал в сторону Украинска, Долиновки, Екатериновки, Селидово и Желанного Второго.

На Времовском направлении противник совершил 10 штурмов в районах Водяного, Екатериновки, Сладкого и Макаровки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в сторону Новодаровки. На Приднепровском направлении российские захватчики пытались вытеснить с позиций подразделения ВСУ восемь раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.