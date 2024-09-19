Политика Европа больше года поставляет индийские боеприпасы в Украину: Reuters раскрыл подробности

2024-09-19 16:05



Среди европейских стран, отправляющих индийские боеприпасы в Украину, - Италия и Чехия

Артиллерийские снаряды, продаваемые индийскими производителями оружия, перенаправляются европейскими покупателями в Украину, при этом Нью-Дели не вмешивается, чтобы остановить торговлю, несмотря на протесты Москвы. Как пишет Reuters, ссылаясь на индийских и европейских правительственных и оборонных чиновников, а также анализ таможенных данных, передача боеприпасов для поддержки обороны Украины происходит уже более года.

При этом источники в индийском правительстве и в оборонной промышленности сообщили Reuters, что Дели произвело лишь очень небольшое количество боеприпасов, используемых Украиной, а один чиновник оценил, что это было менее 1% от общего объема оружия, импортированного Киевом после войны.

По словам испанского и высокопоставленного индийского чиновников, а также бывшего топ-менеджера Yantra India, государственной компании, боеприпасы которой использует Украина, среди европейских стран, отправляющих индийские боеприпасы в Украину, — Италия и Чехия.

Индийские чиновники и представители оборонной промышленности заявили, что Индия следит за ситуацией, однако, в то же время, не предпринимала никаких действий для ограничения поставок в Европу.

По словам индийских источников, Дели, долгое время являющийся крупнейшим в мире импортером оружия, также рассматривает длительную войну в Европе как возможность развить свой зарождающийся сектор экспорта оружия.

Министр обороны Индии Раджнат Сингх ранее заявил, что экспорт продукции военного назначения превысил 2,5 миллиарда долларов в прошлом финансовом году и что Дели хочет увеличить его примерно до 6 миллиардов долларов к 2029 году.

При этом, как пишет Reuters, таможенные записи показывают, что за два года до вторжения России в Украину в феврале 2022 года три крупных индийских производителя боеприпасов — Yantra, Munitions India и Kalyani Strategic Systems — экспортировали компоненты боеприпасов на 2,8 миллиона долларов в Италию и Чешскую Республику, а также в Испанию и Словению, где оборонные подрядчики вложили значительные средства в цепочки поставок для Украины.

А с февраля 2022 года по июль 2024 года эта цифра выросла до 135,25 млн долларов, включая готовые боеприпасы, которые Индия начала экспортировать в четыре страны.

Россия недовольна

Как сообщили три индийских чиновника, Кремль поднимал этот вопрос по крайней мере дважды, в том числе во время июльской встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его индийского коллеги.

Лавров давил на своего коллегу по поводу индийских боеприпасов, используемых украинцами, и жаловался, что некоторые из них были произведены государственными индийскими компаниями, по словам индийского чиновника, непосредственно осведомленного о встрече.

Снаряды для Украины

Несмотря на пакеты военной помощи от США и Европы, Украина все еще испытывает критическую нехватку боеприпасов - как из-за медленных поставок, так и из-за очень больших потребностей. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, из необходимых 14 бригад Украина из-за нехватки ресурсов смогла оснасить лишь четыре.

Также СМИ писали, что Чехия вынуждена сдержать свои амбиции по поставкам снарядов в Украину. Первоначальная цель не будет достигнута более чем на треть, если страны-партнеры не внесут больше средств. По словам пражского правительства, не все страны еще заплатили, что является одной из причин сокращения поставок.

Компания Czechoslovak Group, которая занимается поставками боеприпасов в Украину в рамках чешской инициативы, недавно раскрыла, что боеприпасы для Украины закупают в Турции.