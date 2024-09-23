ВОЙНА В Украине Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные

2024-09-23 10:27

Украинские военные за прошлые сутки уничтожили 1500 российских оккупантов. Общие боевые потери врага с 24.02.22 ориентировочно составили около 642 420 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В целом за время войны ликвидировано:

  • танков – 8768 (+22) 
  • боевых бронированных машин – 17 222 (+52)
  • артиллерийских систем – 18 333 (+63)
  • РСЗО – 1195 (+2) 
  • средства ПВО – 949 
  • самолетов – 369 
  • вертолетов – 328 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 628 (+67)
  • крылатых ракет – 2595 
  • кораблей/катеров - 28 
  • подводных лодок – 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн – 25 023 (+57)
  • специальной техники – 3144 (+19) 
  • незаконных керченских мостов  – 1 
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