Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные
2024-09-23 10:27
Украинские военные за прошлые сутки уничтожили 1500 российских оккупантов. Общие боевые потери врага с 24.02.22 ориентировочно составили около 642 420 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В целом за время войны ликвидировано:
- танков – 8768 (+22)
- боевых бронированных машин – 17 222 (+52)
- артиллерийских систем – 18 333 (+63)
- РСЗО – 1195 (+2)
- средства ПВО – 949
- самолетов – 369
- вертолетов – 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 628 (+67)
- крылатых ракет – 2595
- кораблей/катеров - 28
- подводных лодок – 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 25 023 (+57)
- специальной техники – 3144 (+19)
- незаконных керченских мостов – 1