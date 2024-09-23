ВОЙНА В Украине Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные

2024-09-23 10:27

Украинские военные за прошлые сутки уничтожили 1500 российских оккупантов. Общие боевые потери врага с 24.02.22 ориентировочно составили около 642 420 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В целом за время войны ликвидировано: