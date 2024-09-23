Жизнь Ситуация в энергосистеме Украины стабильна, однако потребность в экономии еще есть

2024-09-23 11:33

В трех областях Украины - Днепропетровской, Полтавской и Сумской - в результате враже ских атак за прошедшие сутки, были повреждены энергетические объекты. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

В Днепропетровской области во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия. Линия включена в работу.

В Сумской области из-за обстрела возник пожар, обесточивалась подстанция и бытовые потребители. Пожар ликвидирован.

В Полтавской области в результате атаки БПЛА по территории подстанции также возник пожар, при этом обесточивалась подстанция и потребители. Пожар ликвидирован. Питание частично восстановлено.

Как отметили в Минэнерго, благодаря усилиям энергетиков ситуация в энергосистеме остается стабильной, однако значительные повреждения, нанесенные массированными атаками врага, и дальше усложняют работу энергосистемы. К тому же, российские войска не прекращают ежедневных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.

Всего с октября 2022 года россия нанесла более 1000 ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Только в этом году в результате вражеских атак было потеряно 9 ГВт генерирующих мощностей.

Продолжается масштабная ремонтная кампания по восстановлению энергообъектов. Энергетики работают круглосуточно, чтобы обеспечить стабильность и целостность энергосистемы и подготовить ее к осенне-зимнему периоду.

В юго-восточном регионе в результате технологических нарушений обесточивалась воздушная линия. Она включена в работу. Потребители не обесточивались.

За прошедшие сутки энергетики возобновили питание для 12 110 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений.

В общей сложности из-за боевых действий и технарушений на утро остаются частично или полностью обесточенными 485 населенных пунктов.