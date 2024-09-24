За сутки армия Украины ликвидировала еще 1400 вражеских солдат и офицеров
2024-09-24 13:35
За прошедшие сутки было уничтожено 1400 российских оккупантов. Общие боевые потери рф с 24.02.22 по 24.09.24 ориентировочно составили около 645 150 военных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
За все время войны войны ликвидировано:
- танков - 8800 (+16)
- боевых бронированных машин - 17292 (+40)
- артиллерийских систем - 18475 (+61)
- РСЗО - 1198 (+1)
- средств ПВО - 952 (+3)
- самолетов - 369
- вертолетов - 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15764 (+65)
- крылатых ракет - 2595
- кораблей/катеров - 28 (+0)
- подлодок - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 25175 (+73)
- специальной техники - 3155
- керченских мостов -1