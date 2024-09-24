ВОЙНА В Украине За сутки армия Украины ликвидировала еще 1400 вражеских солдат и офицеров

2024-09-24 13:35

За прошедшие сутки было уничтожено 1400 российских оккупантов. Общие боевые потери рф с 24.02.22 по 24.09.24 ориентировочно составили около 645 150 военных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

За все время войны войны ликвидировано:

  • танков - 8800 (+16) 
  • боевых бронированных машин - 17292 (+40)
  • артиллерийских систем - 18475 (+61) 
  • РСЗО - 1198 (+1)
  • средств ПВО - 952 (+3) 
  • самолетов - 369 
  • вертолетов - 328 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15764 (+65)
  • крылатых ракет - 2595
  • кораблей/катеров - 28 (+0) 
  • подлодок - 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25175 (+73) 
  • специальной техники - 3155 
  • керченских мостов -1
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