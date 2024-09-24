ВОЙНА В Украине За сутки армия Украины ликвидировала еще 1400 вражеских солдат и офицеров

2024-09-24 13:35

За прошедшие сутки было уничтожено 1400 российских оккупантов. Общие боевые потери рф с 24.02.22 по 24.09.24 ориентировочно составили около 645 150 военных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

За все время войны войны ликвидировано: