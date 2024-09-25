Политика У Байдена разрабатывают план "Б" по помощи Украине, но есть нюанс, - Politico

2024-09-25 21:37

Уже в конце этого месяца у федерального правительства США заканчивается финансовый год.

Администрация президента США Джо Байдена работает над планом продления полномочий на отправку Украине помощи на сумму 5,9 миллиардов долларов после 1 октября, когда начинается новый финансовый год.

Как пишет Politico, речь идет о принятом в апреле пакете помощи, согласно которому Министерство обороны может использовать собственные запасы для быстрого перемещения оружия и оборудования в Украину. Затем из этих денег финансируют замену американского оборудования в собственных арсеналах.

"Этот новый обходной путь, который требует от администрации заявить, что она использует оставшуюся помощь в ближайшие месяцы, позволит Пентагону продолжать поставлять оружие Киеву. Однако по этому методу США не смогут предоставлять новые типы оборудования, которых не было в предыдущих поставках", - отмечает издание.

Представитель Пентагона подполковник Чарли Дитц говорит, что своевременная реализация плана позволит вывести поставки за пределы нового финансового года. Кроме того, новый план сохранит его работу даже без решения Конгресса.

Помощь от США

Вчера СМИ сообщили, что уже 25 сентября Вашингтон может объявить о предоставлении Украине очередного оборонного пакета. Его стоимость оценили в 375 миллионов долларов.

В пакет войдут боеприпасы класса "воздух-земля" для F-16, боеприпасы для ракетных комплексов HIMARS, патрульные катера, бронированные машины, 155-мм и 105-мм снаряды и ракеты к ПТРК TOW.