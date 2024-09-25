ВОЙНА В Украине Почасовых отключений света на сегодня не запланировано, но обесточены 482 населенных пункта

2024-09-25 13:34

Из-за российских обстрелов и по техническим причинам полностью или частично обесточены 482 населенных пункта в пяти и областях. Об этом сообщило Укрэнерго.



В частности, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской областях.



Вместе с тем потребление электроэнергии возросло на 2,3% по сравнению с предыдущим днем. Энергетики не планируют проводить стабилизационные отключения, но просят перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы – с 10:00 до 16:00.



Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы общим объемом 20 005 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1531 МВт.





