ВОЙНА В Украине Почасовых отключений света на сегодня не запланировано, но обесточены 482 населенных пункта

2024-09-25 13:34

Из-за российских обстрелов и по техническим причинам полностью или частично обесточены 482 населенных пункта в пяти и областях. Об этом сообщило Укрэнерго.

В частности, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской областях.

Вместе с тем потребление электроэнергии возросло на 2,3% по сравнению с предыдущим днем. Энергетики не планируют проводить стабилизационные отключения, но просят перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы – с 10:00 до 16:00.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы общим объемом 20 005 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1531 МВт.


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