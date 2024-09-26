Политика WSJ: "План победы" Зеленского не впечатлил администрацию Байдена

2024-09-26 19:15

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что план украинского лидера Владимира Зеленского о победе в войне против России не имеет всеобъемлющей стратегии и является не более чем перефразированной просьбой о предоставлении большего количества оружия и снятия ограничений на дальнобойные удары.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявления официальных лиц США и неназванных должностных лиц, которые знакомы с общими очертаниями плана, передает "Европейская правда".

В течение нескольких месяцев Зеленский называл этот план основой для победы над Россией, и в четверг он собирается проинформировать Байдена о его деталях во время встречи в Белом доме.

Но американские и европейские чиновники, осведомленные о широких набросках плана, говорят, что он не предлагает четкого пути к победе Украины.

"Я не впечатлен, в нем нет ничего нового", – сказал один из высокопоставленных чиновников.

За кулисами Генассамблеи ООН, по словам неназванных официальных лиц США и Европы, Зеленский "выдвигал максималистское предложение", надеясь получить необходимые разрешения.

Но очертания украинского плана смутили помощников Байдена, говорят американские чиновники, которые в последние недели ездили в Киев и знакомились с элементами плана.

Они надеялись услышать что-то ощутимое, что администрация Байдена могла бы поддержать, поскольку до окончания срока ее полномочий осталось всего четыре месяца.

Представитель Госдепа США рассказал, что план Зеленского в целом охватывает потребности Украины на поле боя, политические преобразования внутри страны и экономику.

Но американские и европейские чиновники заявили, что наиболее проработанной частью плана является первый этап – запросы, связанные с оружием, в то время, как другие ключевые элементы содержат меньше конкретики.

Напомним, Зеленский на встрече с двухпартийной делегацией Конгресса США в Нью-Йорке говорил о ситуации на фронте и элементах "плана победы".

Кроме того, Зеленский заявил, что считает войну с Россией "ближе к концу", чем многие думают, и призвал союзников укреплять украинскую армию.

Недавно сообщалось, что некоторые западные чиновники пытались снизить ожидания от представления "плана победы" президента Зеленского на этой неделе в США, говоря, что не видят в нем прорыва.