Политика Боррель призвал не дать рашистам погрузить Украину в холод и тьму ударами по энергетике

2024-09-27 22:12

Поиск путей к миру в Украине возможен только при уважении положений Хартии ООН. Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Укринформ.

Он подчеркнул, что в продолжающейся войне агрессором является россия, которая ведет захватническую войну.

"Мы должны увеличить нашу помощь для Украины и искать мир, но учитывая, что это захватническая война, где есть агрессор и жертва агрессии. Поэтому решение может основываться только на уважении к Хартии ООН", - сказал он.

По словам дипломата, с приближением зимы Европейский Союз будет наращивать помощь для Украины в энергообеспечении, чтобы не дать россии погрузить Украину в холод и тьму ударами по энергоинфраструктуре.

"О войне в Украине мы имели встречу, посвященную ситуации с энергетикой в ​​Украине. Это критическая ситуация. Путин продолжает бомбить инфраструктуру, производящую электричество и энергию для украинцев. Почти две трети энергетических способностей были разрушены. Я убежден, что Путин пытается сломать волю украинцев, погрузив их в холод и тьму во время зимы", - отметил представитель ЕС.