Зеленский пригласил Трампа в Украину: что он ответил

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил кандидата в президенты США Дональда Трампа посетить Украину. Тот ответил, что обязательно приедет.
Об этом сообщает The Guardian.
В ходе пресс-конференции по результатам встречи Зеленский предложил Трампу посетить Украину.
"Обязательно. Это прекрасная страна", – ответил ему Трамп.
Однако Трамп не ответил, когда именно может состояться визит. Интересно и то, что во время своей каденции на посту президента США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года Трамп так и не посетил Украину.
Что предшествовало
Сегодня, 27 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.
Несмотря на то, что ранее сообщалось о том, что встреча отменена, она все же состоялась.
На ней Зеленский должен был представить Трампу план победы, который ранее уже был показан президенту США Джо Байдену и кандидату в президенты США от демократов Камали Гаррис.