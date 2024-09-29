Политика Визит Зеленского в США: The Sunday Times назвал "тревожные звоночки"

2024-09-29 13:30



Возможно, Киеву будет трудно сохранить американское финансирование независимо от того, кто победит в ноябре в результате выборов президента, полагают журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США, очевидно, не получил от американского лидера Джо Байдена разрешение бить вглубь РФ западным вооружением и более того, украинский лидер "увидел тревожные признаки того, что его влияние на Западе ослабевает".

Для лидеров украинского государства и военных эскалация силы является необходимой составляющей стремления к победе, а глава Штатов никогда не был особенно расположен к ее применению, чтобы заставить противника уступить или изменить курс, и в некотором смысле олицетворяет неуверенность Запада, пишет The Sunday Times.

Журналисты отмечают, что визит Зеленского в США называют решающим или переломным моментом для его плана победы в войне против России. В западных СМИ появилась тревожная информация насчет поездки украинского лидера. По сведениям газеты The Wall Street Journal, "администрация Байдена обеспокоена тем, что в плане украинского лидера насчет победы в войне против России нет всеобъемлющей стратегии".

Потом New York Times опубликовала одну статью, в которой выразила мнение разведывательного сообщества о том, что разрешение на глубокие удары может привести к "решительным ответным действиям" со стороны России, и другую - под заголовком "Звездная сила Зеленского меркнет на Капитолийском холме". Журналисты сделали такой вывод с публикаций:

"Такое разочарование среди законодателей говорит о том, что Украине будет трудно сохранить американское финансирование независимо от того, кто победит в Белом доме в ноябре (в результате выборов президента, - Ред.".

Между тем Байден утверждал, что США "окажут Украине поддержку, необходимую для победы в этой войне". Журналисты подчеркивают, что определение термина "победа" остается неясным, поддержка этой идеи, как бы она ни была сформулирована, ослабевает среди союзников Киева, а Зеленский чувствует сдерживание.

"Байден начал свой срок у власти с фиаско в Афганистане (США вывели свои войска, - Ред.), а теперь в Киеве и других западных столицах обсуждают, что он может закончить его неудачей в Украине еще большего масштаба. Как сказал один западный чиновник: "Если отказ от наших афганских союзников придал Путину сил, то представьте, какой эффект может иметь провал в Украине", - подчеркивается в статье.

Визит Зеленского в США - что сообщалось

Владимир Зеленский в США представил ряду политиков план победы над Россией, который разработала украинская сторона. В частности, лидер Украины презентовал документ Джо Байдену, а также кандидату на пост главы Штатов Дональду Трампу.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что администрация Байдена изучает план победы, представленный президентом Украины. После этого Зеленский сообщил, что Киев находится "в диалоге" с американским руководством насчет снятия запрета на глубокие удары по российской территории западным оружием.