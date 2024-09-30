Политика Больше вреда, чем пользы: Bloomberg оценило последствия перемирия для Украины

2024-09-30 21:37



При нынешнем положении дел перемирие придаст смелости Путину, ослабит Украину и приведет к дальнейшим военным действиям. Западу нужен лучший план.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается в материале, подробности "плана победы" президента Украины Владимира Зеленского не были обнародованы. Но Зеленский открыто высказался о посылке: только сильная Украина может заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Он прав в какой-то степени. Пока Путин верит, что он может пережить западную поддержку Украины, его война на истощение будет продолжаться. Вопрос в том, как изменить его расчеты", - говорится в статье.

Авторы материала подчеркивают, что любой здравомыслящий человек хочет положить конец боевым действиям. Около миллиона человек уже убиты или ранены. Война привела к массовому перемещению и повсеместному разрушению имущества и инфраструктуры. Она создала новую геополитическую нестабильность и разрушила экономику, которая служит мировым поставщиком товаров первой необходимости.

"Импульс сдаться - принять условия Путина, остановить бойню и предотвратить дальнейшую эскалацию - понятен. Но возможно ли вообще такое соглашение?" - задаются вопросом редакторы агентства.

Bloomberg пишет, что Путин время от времени притворялся, что заинтересован в переговорах, но его цена признания - отказ Украины от своих претензий на четыре незаконно аннексированных им региона, а также Крым и отказ от надежд на членство в НАТО - выдает его неискренность. Напротив, вся экономика России была переориентирована на поддержку войны, она по-прежнему покупает оружие и технологии у стран-изгоев, а заявленная цель Путина остается прежней: Украина должна быть низведена до уровня вассала России.

Последствия перемирия

Каким бы желательным ни было прекращение огня, оно повлечет за собой огромные риски для Украины. Во-первых, пауза даст российским военным время набрать пополнение для 30 тысяч солдат, которых они теряют каждый месяц, спланировать новые мобилизационные усилия, устранить оперативные недостатки и пополнить запасы оружия. Путин, скорее всего, воспользуется таким перемирием, чтобы просто спланировать больше атак, как он делал неоднократно в прошлом - в том числе после своего предыдущего вторжения в Украину в 2014 году.

Усугубляя этот риск, пауза может поставить под угрозу международную поддержку Украины, что еще больше усложнит ей задачу защиты от возрожденной России. Многие западные союзники уже ищут повод перенаправить средства с Украины на внутренние нужды; более того, Германия планирует значительное сокращение такой помощи в бюджете следующего года. Прекращение боевых действий может стать правдоподобным прикрытием, считают в Bloomberg.

Путин давно делает ставку на то, что Запад устанет поддерживать Украину, что российское общество останется пассивным, а его армия достаточно хорошо финансируется, чтобы продолжать борьбу. Ошибочное прекращение огня может сделать все эти ставки более вероятными и оставить и Украину, и Запад в худшем положении, когда военные действия возобновятся, говорится в матери але.

Что должен сделать Запад

"Таким образом, цель США и их союзников должна заключаться в том, чтобы обеспечить Украине максимальные переговорные рычаги, прежде чем вступать в переговоры", - считают авторы статьи.

Для начала Запад должен признать, что любое существенное сокращение финансирования сейчас не положит конец войне - оно придаст смелости Путину. Он должен продолжать укреплять возможности ПВО Украины, увеличивать поставки боеприпасов и другого оружия и снимать большинство ограничений на использование ракет большой дальности. Только согласованные усилия такого рода, вероятно, изменят расчеты затрат и выгод Путина, говорится в материале.

Далее союзникам необходимо договориться о надежной гарантии безопасности для Украины. Это непростая задача, и НАТО по понятным причинам не желает распространять свою открытую защиту на государство, не являющееся членом. Могут потребоваться нюансы и двусмысленность. Но коллективное обязательство - явное или иное - защищать территории, которые в настоящее время находятся под контролем Украины, должно быть на столе, чтобы сдержать дальнейшую агрессию, отмечают в Bloomberg.

"На протяжении всего своего кровавого правления Путин всегда был готов нарушать перемирия, нарушать соглашения и отступать от своих слов, когда он видел в этом стратегическую выгоду. Есть все основания полагать, что и в этот раз он сделает то же самое. Без надлежащих мер предосторожности прекращение огня не положит конец войне, не спасет жизни и не принесет пользы простым украинцам. Оно сделает наоборот", - резюмируют авторы статьи.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в июне 2024 года 80% опрошенных верили в победу Украины в войне, не верили - 12% респондентов. При этом верили, что победа придет до конца этого года, 24% украинцев. Еще 38% считали, что она наступит через 1-2 года, 15% - что для этого понадобится от 3 до 5 лет, 5% - более 5 лет, 1% - что победа произойдет "вряд ли при моей жизни".