Политика Сенатор прокомментировал взгляды Трампа по урегулированию войны в Украине

2024-10-01 17:37

Сенатор от Республиканской партии, занимающий высокий пост в сенатском Комитете разведки, Марко Рубио считает, что бывший президент США Дональд Трамп стремится обеспечить для Украины больше рычагов в мирных переговорах.

"Я не на стороне России, но к сожалению, реальность такова, что путь для Украины до окончания этого - это урегулирование через переговоры. Я хочу, мы хотим и, я хочу верить, что Дональд Трамп хочет, чтобы у Украины было больше рычагов на этих переговорах", - сказал Рубио в воскресенье в интервью программе NBC Meet the Press.

Рубио признал, что и администрация президента США Джо Байдена, представляющая Демократическую партию, указывает, что в конце концов "конфликт должен завершиться переговорами".

"Мы надеемся, что когда придет время, украинская сторона будет иметь большее влияние, чем российская", - добавил Рубио.

Рубио уклонился от ответа на вопрос о том, разделяет ли он мнение кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса о том, что Украина, вероятно, будет вынуждена отдать часть территории. Рубио сказал, что результаты переговоров будут определять стороны и выразил надежду, что будет обеспечен суверенитет Украины.

Рубио призвал к большей определенности по поводу целей американской помощи Украине.

"Думаю, мы как американцы в реальности инвестируем миллиарды долларов в эти усилия и важно, инвестируя в это, говорить американскому налогоплательщику, на что именно идут эти средства. В конце концов, это не бесконечная война. Не так ли?", - добавил политик.