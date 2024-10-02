Спорт Второй бой между Фьюри и Усиком будет эмоциональным и крайне напряженным

2024-10-02 13:34

Второе сражение между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри по напряжению должно превзойти первое. Так считает украинский боксер Сергей Деревянченко.

По его словам, чемпион мира будет фаворитом в этом противостоянии, ведь уверенно выиграл первую встречу. В то же время многое будет зависеть и от подготовки к поединку британца.

"Прогнозист я такой себе. Шучу, что мой сын в этом лучше разбирается. Вспоминая то, как проходил первый поединок между боксерами, по моему мнению, Усик сейчас подходит к реваншу в статусе фаворита. Зная Александра и его дисциплину еще со времен сборной, то мало кто с ним сравнится с ответственностью.

Хотя у Александра и будет преимущество, но многое зависит также от настройки Фьюри, от того, в какой форме он подойдет к этому бою, насколько сильно он хочет взять реванш. Вторая их встреча в ринге будет явно не менее яркой, чем первая! По напряжению она точно будет лучше, думаю", - приводит слова Деревянченко XSport.

Напомним, второй поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком запланирован на 21 декабря в Саудовской Аравии.