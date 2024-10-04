Спорт Тайсону Фьюри настоятельно посоветовали завершить карьеру после боя против Усика

2024-10-04 21:36

Если Тайсон Фьюри снова проиграет Александру Усику, то 2025 год должен стать последним в карьере бывшего чемпиона. Так считает известный промоутер Эдди Хирн.

То же функционер советует сделать и своему подопечному Энтони Джошуа, ранее проигравшему Даниэлю Дюбуа.

Хирн предлагает устроить два больших боя для бывших чемпионов мира под завершение карьеры.

"Дождемся 21 декабря и посмотрим, что будет с Тайсоном Фьюри, или вернемся сразу к реваншу с Дюбуа.

Даниэль Дюбуа, вероятно, сразится в феврале. Готовы ли мы к бою в феврале? Верный ли это шаг для нас? Это следующее решение.

По-моему, нам надо драться с Фьюри. Если Тайсон проиграет Александру Усику, мой совет для этих двух Джошуа и Фьюри - провести 2 боя в 2025 году, а затем завершить карьеру. Пусть победит самый лучший.

Если Фьюри победит Александра Усика, то Эй Джей сможет сразиться с Фьюри за звание объединенного чемпиона в сверхтяжелом весе", - сказал Хирн для DAZN.

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