Политика Во время "Рамштайна" Украина представит план победы всем партнерам, - Зеленский

2024-10-05 10:30

12 октября пройдет 25-я встреча в формате "Рамштайн". В ходе нее Украина представит план победы всем партнерам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"12 октября состоится новая встреча "Рамштайна" на уровне лидеров. И для представления плана победы всем партнерам, которые действительно помогают", - написал он.

По словам президента, Украина имеет четкую стратегию, как приблизить справедливое окончание войны - мир благодаря силе.

"План победы предусматривает необходимое усиление Украины. Уже начали обсуждение с США как лидером поддержки, привлекаем всех партнеров", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что "Рамштайн" - это объединение более 50 стран - формат поддержки украинских воинов, защиты Украины.

"Рамштайн" координирует оказание помощи Украине - снаряды, ПВО, F-16 и многое другое, это коалиция возможностей, работающих ради Украины по основным видам оружия. Первая встреча "Рамштайн" состоялась 26 апреля 2022 года. 12 октября будет уже 25-я встреча. Решительность партнеров должна проявить себя - нужна достаточная дальнобойность, укрепление позиций на фронте. И именно такое давление на Россию, которое станет принуждением к миру", - резюмировал президент.

План победы Зеленского

Около месяца назад президент Владимир Зеленский анонсировал план победы в войне. На данный момент ужне известно о полной готовности плана. Дело осталось за реализацией.

Первоначально сообщалось, что пнрвым его увидит президент США Джо Байден. Такая избирательность связана с тем, что больше всего план зависит от помоши Вашингтона.

буквально вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план победы Украины не отменяет намерения провести саммит мира.

Добавим, что учитывая секретность документа, не обошлось без фейков. Так, издание Bild, якобы ознакомившись с планом победы, написало о "готовности" Украины к "заморозке" войны. На самом деле, эта информация не соответствует действительности.